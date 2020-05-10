ليبيا.. مقتل قيادي موال لتركيا في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة في القوات المسلحة الليبية، الأحد، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، مقتل قيادي بالفصائل المسلحة الموالية لتركيا بمحور عين زاره في العاصمة طرابلس.

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وأفادت المعلومات بمصرع قائد ما يُعرف بـ"الفيلق الثاني"، وهو أحد عناصر المرتزقة المواليين لتركيا في ليبيا المدعو محمد هنداوي بعد عملية نوعية نفّذتها الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة في ساعات الفجر الأولى من الأحد، بمحور عين زاره في العاصمة طرابلس.

كما أضافت قوات الجيش أن العملية النوعية حققت هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني.

صواريخ على أحياء سكنية

يشار إلى أنه وعلى الرغم من توقيعها على اتفاق برلين في 19 يناير/كانون الماضي الذي دعا الدول الخارجية إلى وقف دعم أي أطراف داخلية في الصراع الليبي أو التدخل في شؤون البلاد، أعلنت وزارة الخارجية التركية الأحد، أنها ستعتبر الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر أهدافا مشروعة إذا واصل هجماته على مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان إنه "إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا للاستهداف فسنعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة".

كما ذكرت أن الهجمات على مطار معيتيقة في طرابلس في وقت مبكر من صباح أمس السبت تشكل "جرائم حرب". وكان الهجوم ضمن وابل مكثف من قذائف المدفعية أطلقها الجيش الوطني الليبي على العاصمة.

وأعلنت ميليشيات الوفاق الليبية، السبت، تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتقية ومنطقة باب غشير في العاصمة طرابلس لقصف صاروخي، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إصابة خطيرة بخزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط بمستودع مطار معيتيقة الدولي.

يذكر أن تركيا مازالت تواصل دعم ميليشيات الوفاق بالمرتزقة، وتجند مراهقين سوريين وترسلهم إلى ليبيا، ضمن مجموعات المرتزقة التي تدعم من خلالها ميليشيات حكومة الوفاق.

وبدأت تركيا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، قال المرصد إن عددهم تجاوز 8000 مقاتل، فضلاً عن آلاف ممن يتلقون التدريب حالياً وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.