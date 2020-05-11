تونس: إحباط عملية إرهابية في القصرين تستهدف عسكريين

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الاثنين، إحباط عملية إرهابية في القصرين لاستهداف عسكريين ومدنيين.

وزارة الدفاع الوطني: "الوحدات العسكرية العاملة بمرتفعات القصرين تمكّنت من إحباط مخطط تحضير لعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين." #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) May 11, 2020

وأوضحت الوزارة أن قوات الجيش رصدت مساء الأحد، تحرّكات مشبوهة بمرتفعات جبال محافظة القصرين لتقوم بتمشيطها وتفتيشها، وقد تم العثور على مخبئ يحتوي "قارورة غاز وحاشدات وأسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة الأمونيتر وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة"، مضيفة أن تشكيلة من الهندسة العسكرية تعاملت على عين المكان مع ما تمّ العثور عليه قبل تسليمها، بإذن من النيابة العسكرية، إلى وحدة التوقي من الارهاب للحرس الوطني العاملة بالمنطقة.

هذا وتعد الجبال الغربية لتونس الرابطة بين محافظات القصرين والكاف مرورا بجندوبة والواقعة على الحدود مع الجزائر، أبرز الأماكن التي تتحصن داخلها الجماعات المسلحة منذ 2012، وتتخذها كتائب إرهابية مثل "جند الخلافة " الموالي لتنظيم داعش و"عقبة بن نافع" التابع لتنظيم القاعدة، قواعد لتحضير هجماتها، وقد قدّرت السلطات عددهم بأقل من 100 إرهابي.

مسرح للعمليات الإرهابية الدامية

وخلال السنوات الماضية، كانت هذه الجبال مسرحا لعمليات إرهابية دامية نفذتها الجماعات المسلحة ضد قوات الشرطة والجيش، وتعتبر حادثة مقتل 15 جنديا وجرح 20 آخرين خلال مواجهات مع إرهابيين بجبل الشعانبي بمحافظة القصرين في شهر رمضان عام 2014، هي الحادثة الإرهابية الأسوأ في تونس، وجاءت بعد عام فقط من مقتل 8 جنود في كمين استهدف دورية للجيش بالمكان نفسه.

وفي نوفمبر 2014، قتل 5 عسكريين وأصيب 12 آخرين في هجوم لإرهابيين على حافلة تابعة للجيش التونسي في الطريق الرابطة بين محافظتي الكاف وجندوبة، كما استهدف هجوم إرهابي في فيفري 2015 نقطة أمنية في منطقة بولعابة، المحاذية لجبل الشعانبي في محافظة القصرين، أدى إلى مقتل 4 عناصر أمنية، وفي يوليو 2018، قتل 7 من عناصر الحرس الوطني وأصيب 8 آخرين في هجوم مسلّح على دورية أمنية في مدينة غار الدماء بمحافظة جندوبة غرب البلاد.

هذا ونجحت قوات الأمن التونسية والجيش مع استمرار القصف الجوي والعمليات البرية في الجبال الغربية للبلاد، في إضعاف قدرة هذه التنظيمات على شنّ هجمات إرهابية في البلاد، بعد القضاء على أغلب وأبرز قادتها.