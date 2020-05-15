لليوم الخامس على التوالي.. تونس بلا إصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية التونسية أنها لم تسجل لليوم الخامس على التوالي إصابات جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي شرعت فيه السلطات بفتح المحلات التجارية الكبرى والتخفيف من ساعات حظر التجوّل الليلي.

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وقالت وزارة الصحة في بيان ليل الخميس إنه تم تسجيل "صفر حالة جديدة لليوم الخامس على التوالي"، واستقرت بذلك حصيلة الإصابات في مستوى 1032 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد مطلع آذار/مارس الفائت.

ومازال 217 شخصا مصابا من بينهم ثلاثة في المستشفى، وفقا للبيان.

كما شرعت السلطات في إعادة فتح المحلات التجارية الكبرى والأسواق الجمعة مشددة على وجوب احترام التدابير الصحية.

وخفف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، بخمس ساعات مدة حظر التجول ليصبح من الساعة 23,00 إلى الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي.

وتم إقرار حظر تجول منذ 22 آذار/مارس وتم التخفيف فيه في نهاية نيسان/أبريل.

وبدأت تونس منذ الرابع من أيار/مايو بالرفع التدريجي لقيود الإغلاق التامّ كما تدعو الحكومة لضرورة اليقظة واحترام تدابير التباعد الاجتماعي وقواعد حفظ الصحة.