الجزائر تستنفر.. أجهزة إنذار ضد "بعوضة النمر" الخطيرة

حذرت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، من موجة كبيرة لبعوضة النمر الآسيوية قد تجتاح ولايات الطارف، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وبومرداس، وبجاية، والجزائر العاصمة، والبليدة، وتيزي وزو، وتيبازة، خلال الأيام المقبلة.

وفعلت الوزارة نظام الإنذار والمراقبة في هذه الولايات، وفي ولايات أخرى من الممكن أن تجتاحها بعوضة النمر الخطيرة.

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وقال رئيس مصلحة علم الأوبئة والوقاية بمستشفى بوحجار بولاية الطارف صبري جرود ، في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية، أنّ الوزارة أرسلت تعليمات لجميع المستشفيات تنبئهم فيها عن موجة كبيرة لبعوض النمر قد تجتاح بعض الولايات.

كما أوضح أن الأمراض التي تنتقل عبر بعوضة النمر ليس لها علاج، كما أن وسائل الوقاية منها قليلة، مضيفا أن جهاز المراقبة والإنذار الذي استحدثته الوزارة كفيل بتنبيه الأطباء بالكشف المبكر عن الحالات المصابة.

تنتشر في النهار

هذا وتحدث جرود عن البعوضة ومخاطرها، مشيرا إلى أنها تدعى بـ"الجاعزة الملقطة" وتنتشر في النهار خاصة بين الفجر والمغرب، وأطلق عليها هذه التسمية لوجود خطوط بيضاء وسوداء في أطرافها، وتعتبر البعوضة صغيرة جدا مقارنة بالبعوض العادي، وتنتشر من بداية مايو إلى أواخر شهر نوفمبر.

وأشار إلى أن البعوضة تأتي من جنوب شرقي المحيط الهندي، وتنطلق من هناك عن طريق التجارة العالمية وبالأخص تجارة عجلات السيارات والمركبات، وعند استوطانها في مكان ما تتطور لتنتقل بطريقة فردية وتعيش في الحدائق والمياه الراكدة والعكرة وأنابيب صرف المياه وتجاويف الأشجار.