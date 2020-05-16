الجيش الليبي يسقط مسيرة تركية في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، أن منصات الدفاع الجوي التابعة لقواته استهدفت طائرة مسيرة تركية، من طراز Anka-S يطلق عليها اسم " العنقاء"، وأسقطتها في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع التابعة لقاعدة الوطية الجوية.

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وكشفت المعلومات، أنه تم إسقاط المسيرة التركية في محيط قاعدة الوطية الاستراتيجية الواقعة على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس وحوالي 30 كم على الحدود التونسية، وهي أهم قاعدة عسكرية جويّة غرب البلاد وخاضعة لسيطرة الجيش الليبي، في الوقت الذي تطمح فيه قوات الوفاق المدعومة من تركيا، السيطرة على هذه القاعدة العسكرية، من أجل تحقيق تقدم ميداني كبير وتفوق عسكري هام، حيث أن السيطرة عليها يعني قطع خطوط الإمدادات الموجهة لقوات الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس، خاصة بمدينة ترهونة، وتعني أيضا السيطرة على سماء كامل المنطقة الغربية.

أنقرة تناشد الناتو

جاء ذلك فيما طالب وزير خارجية تركيا، الناتو بالتدخل لوقف تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس.

وقال مولود تشاووش أوغلو، في حديث لقناة "A Haber" التلفزيونية المحلية أمس الجمعة، إن "لا بد من وقف حفتر.. وعلى الناتو أن يلعب دوراً هاماً في هذا الصدد".

وأكد أن بلاده "تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو السياسي، ومن أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك".

إلى ذلك، تواصل تركيا دعم ميليشيات الوفاق بالمرتزقة، وكشف تقرير سابق لموقع "المونيتور" Al-Monitor عن أن تركيا تجند مراهقين سوريين وترسلهم إلى ليبيا، ضمن مجموعات المرتزقة التي تدعم من خلالها ميليشيات حكومة الوفاق، فقد بدأت أنقرة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، قال المرصد إن عددهم تجاوز 8000 مقاتل، فضلاً عن آلاف ممن يتلقون التدريب حالياً وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.