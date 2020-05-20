بإسناد تركي.. قوات الوفاق تشن هجوما عسكريا على ترهونة

بدأت قوات حكومة الوفاق، الأربعاء، هجوما عسكريا جديدا على مدينة ترهونة ذات الأهمية الاستراتيجية للجيش الليبي بإسناد تركي جوّي وبحري، تمهيدا لاقتحامها وانتزاع السيطرة عليها.

وقال الجيش الليبي، الأربعاء، إن قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، نفذت هجوما عسكريا جويا وبحريا على مدينة ترهونة باستخدام صواريخ غراد وبوارج تركية، استهدفت كلها مواقع مدنية.

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وأوضح بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن مدينة ترهونة تعرضت إلى قصف بأكثر من 20 صاروخ غراد وضربات من البوارج التركية، استهدفت كلها أحياء سكنية ومدرسة تعليمية، بينما تحدثت قوات الوفاق عن تدمير منظومات دفاع جوي تابعة للجيش الليبي.

ومدينة ترهونة هي آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا، وتعد المنفذ الرئيسي للدخول إلى العاصمة طرابلس، وقاعدة استراتيجية للهجوم عليها، وأضحت اليوم هدفا لقوات حكومة الوفاق، بعد سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية.

ومنذ عدة أسابيع، تتعرض مدينة ترهونة إلى حصار كبير من قوات الوفاق وعدة هجمات شنتها طائرات تركية مسيّرة، أحبطها الجيش الليبي، لكن مع سيطرة طيران الوفاق على المجال الجوي المنطقة الغربية وهيمنته على سماء المعركة، يعتقد مراقبون عسكريون أن السيطرة على المدينة صارت أسهل اليوم.