مشايخ وأعيان ليبيا يطالبون بوقف الغزو التركي

طالب المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا في بيان مسجل بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. كما دعا مصر للتدخل ووقف الغزو التركي على ليبيا. بحسب ما جاء في البيان.

وفي الأثناء، أكد رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي صقر الجروشي، على أن سلاح الجو أوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام ليبية.

وأضاف الجروشي أن الساعات المقبلة ستكون مؤلمة جدا على جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن، والتي ستصبح أهدافا مشروعة لمقاتلات سلاح الجو، مطالبا المدنيين بالابتعاد عنها.

موضوع يهمك وثق المرصد السوري مزيداً من القتلى في صفوف "المرتزقة" جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، وبذلك... مقتل 311 من المرتزقة السوريين بينهم 18 طفلاً بمعارك ليبيا المغرب العربي

من جانبها، هددت أنقرة بأن هجمات الجيش الليبي على المصالح التركية سيكون لها عواقب وخيمة.

قدم مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، الشكر لكل من تركيا وقطر، لدعمهما استقرار الشعب الليبي على حد تعبير الغرياني.

الغرياني وفي فيديو نشرته دائرة الإفتاء الليبية، رأى أن الرئيس التركي دعم كتائب الوفاق وتحمل من جراء ذلك العناء، مثنيا على دعم قطر لليبيا منذ2011.