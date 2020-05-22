كورونا.. إصابات بالكويت وعُمان وقطر وتونس تفتح المساجد 4 يونيو

أعلنت وزارة الصحة الكويتية على "تويتر"، الجمعة، تسجيل 955 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا، وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 19,564 والوفيات إلى 138.

وفي عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 6794 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 1821، بعد تسجيل 32 وفاة جديدة.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة القطرية على "تويتر" إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 40 ألفا بعد تسجيل 1830 إصابة جديدة.

فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية على "تويتر" تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية على "تويتر" تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1086.

يأتي ذلك فيما قررت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في 4 من يونيو بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال عدد من الوزراء، خلال مؤتمر صحافي مشترك، إن هذا التاريخ يمكن تغييره إذا عاود الفيروس انتشاره في تونس.

وسيعاد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 مارس، بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

ويتم وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي سيتضمن تفاصيل تدابير الوقاية في المؤسسات السياحية.

وأضاف الوزراء أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، داعين مجددا إلى الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.

موضوع يهمك أعلنت السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والعراق وقطر والأردن ولبنان، مساء الجمعة، أن الأحد القادم سيكون أول أيام عيد... العيد الأحد في السعودية وعدد من الدول العربية السعودية

ولا تزال التنقلات بين الولايات محظورة، وسيتم تعزيز الحواجز الأمنية في نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفطر الذي تكثر خلاله التجمعات العائلية.

وستبقى المدارس مغلقة حتى سبتمبر. وحدها فصول التحضير لامتحانات البكالوريا ستُستأنف في نهاية مايو لمدة شهر. كما ستتم إعادة فتح دور الحضانة في نهاية مايو.

ومنذ بداية مارس، سُجلت رسميا نحو 1045 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 47 وفاة. ويبدو أن الوباء تباطأ في الأيام الأخيرة بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات.