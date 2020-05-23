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اعتراف مرتزقة في ليبيا: خدعونا بمهام حراسة وحلم الهجرة

المصدر: دبي - قناة العربية
المرتزق السوري زيدان مصري
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في اعترافات خاصة لـ "العربية" كشف المرتزق السوري الذي جندته تركيا للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق في طرابلس، زيدان مصري، أنه تلقى عرضا بالسفر في مهمة حراسة إلى ليبيا لمدة 3 أشهر والعودة.

وقال المرتزق إنه علم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرغم قادة الفصائل السورية التابعة له في ليبيا على إرسال عناصر مسلحة في طائرات إلى اسطنبول ومنها إلى ليبيا مباشرة.

وذكر المرتزق في اعترافاته أنه فور وصول الطائرة إلى العاصمة التركية إسطنبول، قام ضباط أتراك بنقلهم على الفور خلال 20 دقيقة إلى طائرة أخرى غادرت إلى ليبيا بسرعة.

وأفاد مرتزق آخر يدعى، محمد إبراهيم، أن قادة الفصائل السورية خدعوا عناصرهم وأبلغوهم أنه بعد حصولهم على راتب أول شهر في ليبيا، يمكنهم التوجه إلى الهجرة نحو أوروبا لبداية حياة جديدة، ولكن الأمر انتهى بالرافضين للقتال إلى سجون ميليشيات الوفاق الليبية.

كلمات دالّة

#ليبيا, #سوريا, #تركيا
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