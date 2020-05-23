حفتر يشن هجوماً حاداً على أردوغان ويتهم الوفاق ببيع ليبيا للمستعمر

شن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما اتهم حكومة الوفاق بالخيانة والعمالة وبيع ليبيا للمستعمر.

وأكد حفتر في كلمة مسجلة عبر اللاسلكي بثتها صفحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية على مواصلة القتال حتى رد "المستعمر" مذلولا، متهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية "التخلف".

كما هنأ حفتر جنوده بعيد الفطر، مشيدا ببسالتهم وأكد أن "كل تركي وطئ الأرض وكل مرتزق أرسله معتوه تركيا وكل خائن، هو هدف مشروع لنيران المدافع".

وقال حفتر في كلمته: "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم كل عام وأنتم بألف خير يا من تصنعون المجد وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا، بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة".

وتابع: "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر، كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا".

ولفت حفتر إلى أن "كل تركي باغ وطئ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدو هو هدف مشروع لنيران مدافعكم، فلا تأخذكم بهم رأفة ولا شفقة وشعبكم معكم والله ينصركم فلا غالب لكم".