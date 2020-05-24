المسماري: 100 قتيل من المرتزقة السوريين بمعسكر اليرموك

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيراً من المرتزقة السوريين بمعسكر اليرموك.

وقال إن القوات الجوية التابعة للجيش الليبي استعادت مناطق واسعة، مشيراً إلى أن ما يقوم به الجيش هو إعادة تموضع وليس انسحاباً.

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جاء ذلك بعدما شن الجيش الليبي، في وقت سابق الأحد، غارة جوية على معسكر السلخانة في ضواحي مدينة غريان جنوب طرابلس، وفق ما أفادت به مصادر "العربية". فيما سمع قصف مدفعي في منطقة "أبوسليم" جنوب العاصمة.

تجدد الاشتباكات

وشهد محيط طرابلس صباحاً اشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق. وأفادت مصادر ميدانية بتجدد الاشتباكات بعدد من محاور طرابلس ومحيط مدينة غريان.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أن سرية من الكتيبة 128 مشاة قد تحركت في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس لإتمام التعزيزات العسكرية لمحاور القتال.

هذا ولا تزال تركيا التي دعمت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، فصائل حكومة الوفاق في قتالها ضد الجيش الليبي بحسب ما أكد الأخير مرارا، مستمرة على ما يبدو برفد الفصائل في طرابلس بالمقاتلين السوريين.

فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 10100 مقاتل بعد وصول دفعة جديدة قوامها 500 مقاتل.

وأكد وصول دفعة جديدة من عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب الوفاق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3400 مجند.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.