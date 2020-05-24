الجيش الليبي يقصف معسكر السلخانه جنوب طرابلس

شن الجيش الليبي، الأحد، غارة جوية على معسكر السلخانة في ضواحي مدينة غريان جنوب طرابلس، وفق ما أفادت به مصادر "العربية".

فيما سمع قصف مدفعي في منطقة "أبوسليم" جنوب العاصمة.

جاء ذلك بعدما شهد محيط طرابلس، صباحاً اشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق. وأفادت مصادر ميدانية، بتجدد الاشتباكات بعدد من محاور طرابلس ومحيط مدينة غريان.

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وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أن سرية من الكتيبة 128 مشاة قد تحركت في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس لإتمام التعزيزات العسكرية لمحاور القتال.

هذا وشن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما اتهم حكومة الوفاق بالخيانة والعمالة وبيع ليبيا للمستعمر.

وأكد في كلمة مسجلة عبر اللاسلكي بثتها صفحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية على مواصلة القتال حتى رد "المستعمر" مذلولا، متهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية "التخلف".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.