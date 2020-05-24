الغنوشي يهنئ الوفاق "بالسيطرة على أجزاء من ليبيا"

هنأت حركة النهضة التونسية حكومة الوفاق على ما سمته السيطرة على أجزاء شاسعة من تراب ليبيا .

وكان رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي أثار استنكارا وجدلا سياسيا واسعا إثر تهنئته رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا لقاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية.

وباستثناء كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة، حصد رئيس البرلمان استياء ورفض أغلبية الكتل النيابية، على خلفية "تدخله في السياسة الخارجية وإقحام تونس في صراعات المحاور الإقليمية"، وفق بيانات الكتل.

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يأتي ذلك بينما يقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في موقف لا يحسد عليه حيث بات بين مطرقة المساءلة البرلمانية ومحاولة الإطاحة به من داخل النهضة بعد تجدد الدعوات المطالبة بعقد مؤتمر الحركة قبل نهاية العام وانتخاب قيادة جديدة.

وكان مكتب البرلمان قد أفاد في بيان له، الجمعة، أنه قرر عقد جلسة عامة الأربعاء 3 يونيو القادم لمساءلة راشد الغنوشي، متراجعا عن قراره الأربعاء الرافض لهذا المطلب المقدم من الحزب الدستوري بداعي "انتفاء الأسباب القانونية".

ووسط أجواء احتفالية، قالت رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي في اجتماع بأنصارها: "نحن فخورون باقتلاع حقوقنا وحقوق كل التونسيين بمساءلة الغنوشي"، معتبرة أن "هذه الخطوة هي بداية لمرحلة تحرير تونس المدنية الحداثية التقدمية البورقيبية من منظومة الإخوان"، مجددة "التمسك بسحب الثقة من رئيس البرلمان"، بحسب ما ورد في مداخلتها عبر فيديو مصور منشور على حسابها بفيسبوك.