طائرتا شحن من تركيا تهبطان بمطار مصراتة الليبي

لا تزال أنقرة تواصل دعمها لقوات الوفاق الليبية عسكرياً وسياسياً، حيث هبطت طائرتا شحن من تركيا مساء الأحد، بمطار مصراتة الليبي، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث".

جاء ذلك، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 10100 مقاتل بعد وصول دفعة جديدة قوامها 500 مقاتل.

موضوع يهمك أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و22 أسيراً من المرتزقة السوريين بمعسكر... المسماري: 100 قتيل من المرتزقة السوريين بمعسكر اليرموك المغرب العربي

وأكد وصول دفعة جديدة من عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب الوفاق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3400 مجند.

يذكر أنه على الرغم من توقيعها على اتفاق برلين في 19 يناير الماضي، الذي دعا الدول الخارجية إلى وقف دعم أي أطراف داخلية في الصراع الليبي أو التدخل في شؤون البلاد، تواصل تركيا إغراق ليبيا بالمرتزقة للقتال إلى جانب حليفتها (حكومة الوفاق).

وكانت الولايات المتحدة أبدت، أمس السبت، خشيتها من التأزم العسكري الحاصل في ليبيا، وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن "الرئيس دونالد ترمب أعرب عن قلقه خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا، مطالباً بضرورة التهدئة السريعة".