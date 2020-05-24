مقتل مهاجر وفقدان 6 بغرق قارب قبالة سواحل تونس

غرق مهاجر واحد على الأقل، وفُقد ستة، وأنقذ أكثر من 80 قبالة الساحل التونسي وسط موجة جديدة من المحاولات الخطيرة لتهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

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وأنقذ خفر السواحل التونسي 11 مهاجراً بعد تلقي اتصال من زورق مملوء بالمياه يوم السبت قبالة مدينة صفاقس، حسبما قال المتحدث باسم خفر السواحل المقدم حسام الدين الجبابلي.

وقال إن غواصين من خدمات الطوارئ التونسية انتشلوا جثة، وفر قبطان القارب والمهرب الرئيسي.

وصرح والي صفاقس أنيس الوسلاتي لوكالة الأنباء الرسمية أن ستة آخرين كانوا على متن القارب وهم في عداد المفقودين.

وقال إن خفر السواحل أنقذ 70 شخصاً من قارب آخر في حالة سيئة قبالة جزر قرقنة.

وأعلن المتحدث باسم خفر السواحل أن الدولة التونسية أحبطت 10 محاولات تهريب لإرسال مهاجرين عبر البحر المتوسط في اليومين الماضيين إلى إيطاليا المجاورة.

تأتي المحاولات مع بدء الدول الأوروبية تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة لمنع انتشار الفيروس كورونا المستجد.

واحتجزت السلطات التونسية 223 شخصاً، بينهم 94 مهاجراً من جنوب الصحراء، خلال تلك الجهود.

وتعد تونس بلد عبور للمهاجرين من دول أخرى بإفريقيا، ومصدراً للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أجل حياة أفضل.