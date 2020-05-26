اشتباكات جنوب طرابلس.. وروسيا تدعم الجيش الوطني بمقاتلات جديدة

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" الثلاثاء أنّ روسيا أرسلت مؤخرا مقاتلات إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني.

وأوضحت أفريكوم من مقرها العام في شتوتغارت بألمانيا أنّ المقاتلات غادرت روسيا وتوقفت أولا في سوريا، حيث "أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي" قبل وصولها إلى ليبيا.

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتجدد الاشتباكات بشكل عنيف، صباح الثلاثاء، بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور عين زاره وطريق المطار والرملة، فيما لا يزال الجيش يمشط منطقة الهيرة بالقرب من مدينة غريان، التي من المتوقع أن يشن الجيش هجوما عليها خلال الساعات أو الأيام القليلة القادم.

وفي الأثناء استمرت قوات الوفاق بالقصف المدفعي على منطقة قصر بن غشير وبير التوتة، مما تسبب بتدمير منازل مواطنين في المنطقة ومقتل رجل ووزجته.

يأتي ذلك فيما أكد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، شمال غرب ليبيا، خلال اليومين المقبلين، للقضاء على المليشيات المسلحة.

وبحسب الوكالة، تأخذ قيادات من جماعات الإخوان المسلمين من المدينة مقراً لها لاستقبال الدعم التركي عبر المطار والموانئ في المدينة.

فيديو يوثق لحظة استهداف الجيش الليبي لأحد قادة تشكيلات الوفاق داخل مشروع الهضبة بطرابلس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

هذا وسيطر الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، على مساحة واسعة من منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من غريان، وفق مراسل "العربية" و"الحدث".

يأتي هذا في الوقت الذي شن فيه الجيش الليبي هجوماً موسعاً على مواقع لميليشيات حكومة الوفاق جنوب طرابلس وأكد إسقاط طائرة مسيّرة تركية في المنطقة نفسها.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إلى أنه لا يوجد أي تقدم لميليشيات الوفاق في ترهونة وأنها لا تستطيع الصمود أمام قوات الجيش الوطني.

"داعشي انتقل إلى ليبيا برعاية تركية"

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وكان المسماري قد أعلن، مساء الأحد، أن "قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني"، والذي وصفه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.

كما أكد أن "الداعشي السوري أبو بكر الرويضاني كان يقاتل مع تشكيلات الوفاق عند القبض عليه"، مضيفاً أن "الاستخبارات التركية نقلته إلى ليبيا كمسؤول عن فيلق الشام".

وقال إن الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت كبيرة، مشدداً على أن جميع العمليات السابقة لم تنته بعد.

إلى ذلك أوضح أن "المرحلة القادمة ستكون تدمير كافة مواقع الإرهابيين وتدمير أحلام أردوغان على أسوار طرابلس"، على حد قوله.