شاهد.. إسقاط مسيّرة تركية تابعة للوفاق في ليبيا

تمكن الجيش الوطني الليبي من إسقاط مسيّرة تابعة لحكومة الوفاق بمنطقة عين زارة جنوب شرق طرابلس، بعد هجوم شنته ميليشيات الوفاق بقيادة تركيا على المنطقة.

وحصلت كاميرا قناة "الحدث" على لقطات حصرية للطائرة، وهي من طراز الباغو، ومصنعة من قبل شركة stm التركية للصناعات الدفاعية.

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والثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، لـ"العربية"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب.

وأضاف المسماري أن بعض السوريين يقاتلون في ليبيا بسبب الترهيب التركي، مشيرا إلى أن التدخل التركي خطير ويجب أن يوضع أمام العرب لوقفه.

وأكد المتحدث أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة التدخل التركي.