فرنسا: سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا والوضع مزعج جداً

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إن الوضع في ليبيا مزعج للغاية، محذراً من أن سيناريو سوريا يتكرر في هذا البلد.

وقال لودريان أمام جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي: "هذه الأزمة تزداد تعقيداً. نواجه موقفاً تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى".

وتسود حالة من الهدوء في بعض محاور القتال بليبيا بعد ليلة وصفت بالأعنف شهدتها محاور الكزيرما وطريق المطار والنقلية وعين زارة، بعد محاولة تشكيلات الوفاق المدعومة من تركيا التقدم للسيطرة على مواقع الجيش الوطني الليبي.

موضوع يهمك تسود حالة من الهدوء في بعض محاور القتال بليبيا بعد ليلة وصفت بالأعنف شهدتها محاور الكزيرما وطريق المطار والنقلية وعين... مصادر للعربية: مقتل 2 من أبرز قيادات الوفاق في ليبيا المغرب العربي

وكانت غرفة عمليات الوفاق قد أكدت عدم استهدافها أي أرتال عسكرية تنسحب من طرابلس أو ترهونة باتجاه مدينة بني وليد جنوباً لتخفيض التصعيد العسكري والسماح بانسحاب أي وحدات ترغب بالانسحاب.

من جهتها، أكدت قيادة الجيش استمرار عملياتها العسكرية حتى تطهير كامل الأراضي الليبية من التدخل التركي لدعم الوفاق وتشكيلاتها على الأرض.

وأمس الثلاثاء، اتهم الجيش الأميركي روسيا بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا لمساندة الجيش الوطني.

وفي بيان شديد اللهجة، قالت القيادة الأميركية الإفريقية (أفريكوم)، إن الطائرات العسكرية الروسية وصلت إلى ليبيا مؤخراً من قاعدة جوية في روسيا عبر سوريا. من جهتها، وصفت روسيا الزعم بأنه مجرد "معلومات مضللة".

وشن الجيش الوطني الليبي العام الماضي، حملة لاستعادة طرابلس، واشتبك مع مجموعة من الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وقد كثفت تركيا الدعم العسكري لقوات الوفاق، وأرسلت الطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي، والمدرعات وآلاف المرتزقة السوريين.