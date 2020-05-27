قبائل ليبيا تحذر من مطامع تركيا وتونس متخوفة من الإرهاب

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، لقناة "الحدث" أنه لا يستبعد إقدام ميليشيات الوفاق المسنودة من قوات تركية بالهجوم على منطقة الهلال النفطي والسيطرة عليها.

المصباحي تحدث عن الأطماع التركية في ثروات بلاده، وسعي أنقرة لتعزيز تواجدها بالساحة الليبية سياسياً واقتصادياً.

موضوع يهمك تركيا ترتكب مقامرة خطيرة في ليبيا.. هذا ما خلص له تقرير لصحيفة "الغارديان" The Guardian البريطانية، حيث اعتبر التقرير أن... الغارديان: هذه طموحات أردوغان بشرق المتوسط.. والمرتزقة أدواته المغرب العربي

وقال المصباحي إن الليبيين بحاجة للدعم العربي، مجددا دعوتَه من خلال قناة "الحدث" لمصر والإمارات والأردن والسعودية بتفعيل اتفاقيات الدفاع لمساعدة ودعم ليبيا في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى تعرضهم لهجمة إخوانية يقودها الرئيس التركي أردوغان وداعش والإخوان.

وإلى ذلك، حذر النائب البرلماني عن حركة "تحيا تونس"، مبروك كرشيد، من تحويل تركيا قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا مركزا لانطلاق الإرهابيين نحو تونس.

وأضاف كرشيد أن تركيا تستعد لنشر 5 آلاف مرتزق من ضمن 10 آلاف في القاعدة التي تقع قرب الحدود التونسية.