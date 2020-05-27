مصادر للعربية: مقتل 2 من أبرز قيادات الوفاق في ليبيا

تسود حالة من الهدوء في بعض محاور القتال بليبيا بعد ليلة وصفت بالأعنف شهدتها محاور الكزيرما وطريق المطار والنقلية وعين زارة، بعد محاولة تشكيلات الوفاق المدعومة من تركيا التقدم للسيطرة على مواقع الجيش الوطني الليبي.

موضوع يهمك قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن بلاده منزعجة من التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا في الأسابيع الأخيرة،... الجزائر تحذّر من التأزم العسكري بليبيا وتدعو لاستئناف الحوار المغرب العربي

وأكدت مصادر خاصة لـ"العربية" و"الحدث" مقتل اثنين من أبرز قيادات الوفاق خلال الاشتباكات الأخيرة.

وتشهد مدينة ترهونة في الجنوب الشرقي استنفاراً أمنياً من وحدات الجيش بالمدينة استعداداً لصد أي هجوم محتمل من الوفاق باتجاهها.

وكانت غرفة عمليات الوفاق قد أكدت عدم استهدافها أي أرتال عسكرية تنسحب من طرابلس أو ترهونة باتجاه مدينة بني وليد جنوباً لتخفيض التصعيد العسكري والسماح بانسحاب أي وحدات ترغب بالانسحاب.

من جهتها، أكدت قيادة الجيش استمرار عملياتها العسكرية حتى تطهير كامل الأراضي الليبية من التدخل التركي لدعم الوفاق وتشكيلاتها على الأرض.

وأمس الثلاثاء، اتهم الجيش الأميركي روسيا بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا لمساندة الجيش الوطني.

وفي بيان شديد اللهجة، قالت القيادة الأميركية الإفريقية (أفريكوم)، إن الطائرات العسكرية الروسية وصلت إلى ليبيا مؤخراً من قاعدة جوية في روسيا عبر سوريا. من جهتها، وصفت روسيا الزعم بأنه مجرد "معلومات مضللة".

وشن الجيش الوطني الليبي العام الماضي، حملة لاستعادة طرابلس، واشتبك مع مجموعة من الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وقد كثفت تركيا الدعم العسكري لقوات الوفاق، وأرسلت الطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي، والمدرعات وآلاف المرتزقة السوريين.