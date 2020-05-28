صرخة غضب من تونس بوجه الغنوشي: جوّعتنا ارحل

صبّت سيدة تونسية وابل غضبها على رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وحمّلته وحزبه مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع البلاد من تدهور اقتصادي واحتقان اجتماعي، في مؤشر على تنامي السخط الشعبي تجاه الغنوشي وحزبه.

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ونشرت وسائل إعلام محلية فيديو، التقط أمس الأربعاء خلال وقفة احتجاجية لعاملات القطاع السياحي بولاية سوسة للمطالبة بتعويضات مادية بعد توقف نشاطهم بسبب أزمة" كورنا"، يظهر إحدى المحتجات تتهم راشد الغنوشي وحركة النهضة بتفقير التونسيين وتجويعهم بعد سرقة البلاد، كما انتقدت ثراءه الفاحش، وحملته مسؤولية دخول الإرهاب إلى البلاد، واصفة إيّاه بـ"السفاح والإرهابي وتاجر الدين".

"ارحلوا"

إلى ذلك، انتقدت المرأة غير الراضية عن وجود حركة النهضة في الحكم، سياسة التعيينات والتغول الذي تمارسه النهضة ومحاولتها استغلال الإدارة خدمة لمصالحها الحزبية ومصالح قياداتها ومنخرطيها، على حساب مصلحة الشعب.

وقالت "ارحلوا، واتركوا البلاد، لم نعد نرغب بوجودكم ولم نعد نحتاجكم، يكفي ما سببتموه لنا من مآس بعد أن قمتم بتجويعنا وتفقيرنا".

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، أصبح الغنوشي محاصرا بالانتقادات والأزمات، التي وصلت حد التشكيك في ملفه المالي، بعد بروز دعوات تطالب بالتدقيق في ثرائه الفاحش، واتهامه بخدمة أجندات دول خارجية على حساب مصلحة البلاد، بعد تدخله في الملف الليبي لصالح حكومة الوفاق وتركيا.