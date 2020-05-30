الجيش الليبي: مقتل مرتزق سوري جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، فجر السبت، مقتل قائد "فرقة السلطان مراد" المدعوم تركياً جنوب العاصمة طرابلس.

وقال الجيش الليبي إن "قائد فرقة السلطان مرتزق سوري يدعى مراد العزيزي وقتل في محور المطار".

موضوع يهمك مع استمرار تدفق المقاتلين السوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس، وسط تحذيرات أوروبية من "سورنة ليبيا"، حذرت روسيا، الجمعة،... موسكو: دعم أطراف خارجية قلب الموازين في ليبيا المغرب العربي

كتيبة من 50 داعشياً

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الانسان كان أعلن في وقت سابق أن "كتيبة من المرتزقة" تضم نحو 50 عنصراً، يترأسها أمني سابق في داعش من ريف حمص الشرقي ذهبت للقتال في ليبيا".

وقد شغل هذا "الأمني السابق منصباً في "ولاية حمص" خلال حكم الدواعش، بحسب ما أفاد المرصد. ومن ثم بايع جبهة النصرة بعد انهيار التنظيم في البادية، واتجه إلى مناطق تواجد تركيا في عفرين، ثم انتقل للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلاً سابقاً من التنظيم مع بداية العام الجاري كمرتزقة هناك".

قيادي داعشي

يشار إلى أن الجيش الليبي كان أعلن الأحد القبض على قيادي سوري في "داعش" يقاتل مع تشكيلات الوفاق.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، مساء الأحد، إن "قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني"، والذي وصفه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.

كما أكد المسماري أن "الداعشي السوري أبو بكر الرويضاني كان يقاتل مع تشكيلات الوفاق عند القبض عليه".

إلى ذلك أضاف أن "الداعشي "الرويضاني" نقلته الاستخبارات التركية لليبيا كمسؤول عن فيلق الشام".