طائرة شحن عسكرية تركية تصل مطار مصراتة

في وقت تستمر تركيا بإرسال دعم عسكري إلى ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، أفاد مراسل العربية/الحدث، مساء الجمعة، بهبوط طائرة شحن عسكرية تركية بمطار مصراتة غرب البلاد قادمة من إسطنبول.

وكان مصدر في مطار مصراتة قد ذكر فجر الاثنين لقناتي "العربية" و"الحدث" بهبوط طائرتين ليبيتين قادمتين من تركيا، وعلى متنهما 301 مرتزق سوري.

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كما أضاف أن بعض ركاب الطائرة لا يتحدثون العربية، لكنه لم يستطع تحديد لغتهم.

إلى ذلك، ذكر موقع "إتيمال رادار" الإيطالي في وقت سابق، أنه قام بتعقب طائرة تضع علامة القوات الجوية الكينية، لكن رمزها السداسي (C9D52F)، يؤكد أنها تابعة لسلاح الجو التركي، غادرت إسطنبول متجهة جنوباً نحو الأراضي الليبية، مؤكداً أن الطائرة نقلت مرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الطائرة ذاتها قامت برحلات من إسطنبول إلى مصراتة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، متوقعاً أنها ستقوم برحلات أخرى إلى ليبيا.

كما أشار أيضاً إلى أنه تم رصد رحلة قامت بها طائرة عسكرية تركية من إسطنبول إلى مصراتة، قائلاً: "غادرت أول طائرة من طراز (سي 130 إي) تابعة لسلاح الجو التركي مصراتة بالفعل".