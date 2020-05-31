معركة طرابلس.. قصف متبادل بين الجيش الليبي والوفاق

في تطورات معركة العاصمة الليبية، أفاد مراسل العربية/الحدث، مساء السبت، بوقوع قصف مدفعي متبادل بمنطقة أبو سليم جنوب طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وتشكيلات الوفاق.

يأتي هذا فيما يسود هدوء حذر في مناطق الرملة وأخرى محيطة بالمطار، بعد مواجهات مالت كفتها لقوات الجيش، الذي صد هجوماً لقوات الوفاق وكبدها خسائر كبيرة.

وفي وقت سابق السبت، أسقط الجيش الليبي طائرة تركية بدون طيار تابعة لكتائب الوفاق قرب بني وليد غرب البلاد.

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يذكر أن الجيش الليبي، كان أعلن فجر السبت، مقتل قائد "فرقة السلطان مراد" المدعوم تركياً جنوب طرابلس. وأضاف أن "قائد فرقة السلطان مرتزق سوري يدعى مراد العزيزي وقتل في محور المطار".

ومن المعلوم أن "فرقة السلطان مراد" ‏هي فصيل سوري مسلح، يضم أغلبية من العناصر المنتمية إلى تركمان سوريا، وهو مدعوم بشكل كبير من قبل تركيا، التي تقدم له التمويل والتدريب العسكري والدعم الجوي.

كما يشكل الفصيل الأكثر بروزاً بين كتائب تركمان سوريا المدعومة من أنقرة.

سورنة ليبيا

يأتي هذا في وقت تشهد طرابلس جولات متجددة من الاشتباكات بين فصائل حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وبين الجيش الليبي، وسط دعوات دولية للتهدئة والعودة إلى الحوار ووقف التدخلات الخارجية، وتحذيرات أوروبية من "سورنة" النزاع الليبي.

وسبق لأنقرة التي تنقل مقاتلين سوريين باستمرار إلى ليبيا أن أعلنت أنها بدعمها لحكومة الوفاق قلبت الموازين في ليبيا.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أعلن في وقت سابق، أن "كتيبة من المرتزقة السوريين تضم نحو 50 عنصراً، يترأسها أمني سابق في داعش من ريف حمص الشرقي ذهبت للقتال في ليبيا".