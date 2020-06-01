المسماري: الجيش الليبي يستعيد مدينة الأصابعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن "عملية استعادة مدينة الأصابعة بدأت منذ عدة أيام".

وقال إن أبرز أحداث اليوم هو دخول القوات إلى الأصابعة، وخروج أهالي المدينة لاستقبال الجيش الليبي بحفاوة بالغة.

وأفاد أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق والمدعومة من تركيا بدأت الانسحاب من مدينة غريان بعد هزيمتها في الأصابعة.

وذكر المسماري أن القوات الجوية شاركت في التمهيد لدخول القوات البرية إلى مدينة الأصابعة.

وبسطت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدينة الأصابعة وعدة مدن أخرى في الغرب الليبي يوم 21 مايو/أيار.

وأوضح المسماري أن عدم نشر أي مقاطع فيديو لقوات الجيش الليبي اليوم ساهم في توفير السرية لإتمام عملية السيطرة على مدينة الأصابعة.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الجوية تواصل عملياتها لتوفير مظلة فوق غريان ومحيطها، وتمنع كتائب حكومة الوفاق من الحركة أو المناورة.

ومدنة الأصابعة لها أهمية استراتيجية وعسكرية في الصراع الدائر في ليبيا، وهي تقع ضمن تجمع بلديات الجبل الغربي في شمال غربي البلاد، وتبعد حوالي 120 كيلومترا عن العاصمة طرابلس إلى الجنوب.

وتعد الأصابعة نقطة محورية لخط الإمدادات العسكرية لقوات الجيش الوطني، حيث تصل بين قواعد الجيش في ترهونة جنوبا، وحدود طرابلس الجنوبية، كما أنها المدخل الرئيسي لمدينة غريان والتي تعتبر نقطة استراتيجية هامة.