عبير موسي: مماطلة الغنوشي أثبتت خدمته محور تركيا-قطر

قبيل العودة إلى استئناف جلسة البرلمان التونسي، الأربعاء، بعد رفعها إثر سجالات، كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ما حصل.

واتهمت النائبة التونسية المعروفة بمعارضتها لحركة النهضة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالمماطلة و"إحداث توترات وتجاذبات سياسية داخل القاعة من أجل إفشال جلسة مساءلته والتهرب منها".

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وأوضحت في تصريحات لوسائل الإعلام من أمام قاعة الجلسات، أن "الغنوشي تعمد إضاعة الوقت وإرباك جدول أعمال الجلسة للتملص من المساءلة وتعطيل التصويت على مشروع لائحة سحب الثقة منه"، معتبرة أن هذا يعد دليلا يثبت كل التهم الموجهة إليه بخدمة أجندات خارجية والاصطفاف وراء المحور التركي والقطري على حساب الدولة الوطنية".

كما أشارت إلى أن عريضة سحب الثقة من الغنوشي أصبحت اليوم بين أيدي النواب، مؤكدة أن العديد منهم تعهدوا بالتوقيع عليها، مؤكدة أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان يمثل خطرا على الأمن القومي لتونس.

وفي وقت سابق، الأربعاء، شهدت جلسة مساءلة الغنوشي بشأن تحركاته الخارجية ومواقفه من الأمة الليبية، سجالات ومناوشات بين نواب حركة النهضة وآخرين معارضين، بعد وصف رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري النواب الذين استقالوا من حزبه للالتحاق بكتلة حركة النهضة بـ"النعاج" وتحدّثه عن تجاوزات كبيرة تحدث في البرلمان تحت قيادة الغنوشي، ودعوته للثورة ضد البرلمان، ما أدى إلى رفع الجلسة.