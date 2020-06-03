ليبيا.. اشتباكات عنيفة في محيط مطار العاصمة

في تطورات معركة العاصمة الليبية، أفاد مراسل العربية/الحدث، مساء الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط مطار طرابلس بين الجيش الليبي والوفاق.

يأتي هذا في وقت تشهد طرابلس جولات متجددة من الاشتباكات بين فصائل حكومة الوفاق المدعومة من تركيا وبين الجيش الليبي، وسط دعوات دولية للتهدئة والعودة إلى الحوار ووقف التدخلات الخارجية.

موضوع يهمك اقتحم محتجون غاضبون مبنى دائرة صحة ذي قار بالعراق، واستطاعوا الوصول إلى مكتب مدير عام دائرة الصحة عبدالحسين الجابري... فيديو.. اقتحموا مكتب مسؤول عراقي وأجبروه على الاستقالة العراق

حفتر في مصر و"الوفاق" إلى تركيا

يشار إلى أنه بعدما أعلنت الأمم المتحدة موافقة الأطراف الليبية على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ سنوات في البلاد، أفادت مصادر لـ"العربية/الحدث" بأن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، وصل الأربعاء إلى القاهرة لإجراء محادثات مع وزير الدفاع المصري.

بينما يتوقع أن يزور رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، تركيا غداً، لبحث سبل الحل السياسي في ليبيا، بعد تصاعد وتيرة المعارك.

في حين ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن نائب السراج وصل إلى موسكو لإجراء محادثات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان عضو مجلس النواب الليبي، عبد المطلب ثابت، قد أعلن سابقاً استئناف محادثات اللجنة العسكرية (5+5) الأربعاء، بين الأطراف الليبية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وأوضح ثابت، في تصريح صحافي، أن المشاورات ستبدأ اليوم الأربعاء برعاية البعثة الأممية، معرباً عن أمله في أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار في البلاد.