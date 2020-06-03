نواب تونسيون: الغنوشي مكروه وأخطر ما في البلاد

تزامناً مع انطلاق جلسة البرلمان التونسي من أجل النظر في إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قال النائب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني في تصريح للعربية.نت إن "الغنوشي فشل في قيادة المؤسسة التشريعية، وكان أداؤه مخيباً للآمال، حيث اكتفى بافتتاح الجلسات فقط". وعبر عن أسفه "من تولي أكثر شخص مكروه وغير مقبول لدى التونسيين رئاسة البرلمان".

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كما أضاف: "من المؤسف أنه بعد 9 سنوات من الحراك التونسي وأكثر من 60 سنة على استقلال البلاد، يساءل الغنوشي من أجل العمالة والدفاع عن أجندات دول أجنبية على حساب مصلحة تونس والتونسيين".

إلى ذلك ذكر أنه لا ينتظر شيئاً من جلسة مساءلة رئيس البرلمان، مستبعداً أن يكون للمساءلة أي تداعيات سياسية على الغنوشي، لافتاً إلى أنه يدعم سحب الثقة منه وعزله من البرلمان.

الغنوشي أخطر ما في تونس

بدوره، قال النائب عن الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، إن "الغنوشي أخطر ما يوجد في الدولة التونسية، نظرا للدور الذي يقوم به بالوكالة لصالح دولتي تركيا وقطر في تونس وليبيا. وأضاف في تصريح للعربية.نت، أن الحزب الدستوري الحر سيقوم بمساءلة جدية لرئيس البرلمان ولن يقبل بالاعتذارات التي قد يقدمها أو الاعتراف بأخطائه، وسيمضي في اتجاه سحب الثقة وعزله من رئاسة البرلمان"، مشيرا في هذا السياق إلى أن العديد من النواب عبروا عن استعدادهم للتوقيع على عريضة سحب الثقة ومساندتهم لهذا المطلب شكلا ومضمونا.

كما وصف كريفة، التبريرات التي قدمها الغنوشي بخصوص تدخله في الشأن الليبي لصالح حكومة الوفاق المدعومة من تركيا عندما أكد أن تحركاته تتماهى مع ضوابط الدبلوماسية التونسية بـ"الواهية"، مشير إلى أن لجوءه إلى الوكالة الرسمية التركية "الأناضول" للدفاع عن مواقفه وتبرير أخطائه، يفضح اصطفافه وراء المحور التركي القطري، بشكل يتعارض مع ثوابت السياسة الخارجية للدولة التونسية في عدم الاصطفاف وراء لعبة المحاور.

كذلك، اعتبرت النائبة عبير موسي، أن مساءلة الغنوشي جدية، معتبرة أن مماطلته اليوم التي تسبب بتعليق الجلسة البرلمانية لفترة، أثبتت أنه يخدم أجندات أجنبية لصالح المحور التركي القطري.

يشار إلى أن جلسة البرلمان كانت انطلقت في وقت سابق، الأربعاء، وتخللتها خلافات وسجالات بين عدد من النواب، ما أدى إلى رفعها من قبل الغنوشي ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع. ثم عادت واستؤنفت الجلسة بعد فترة، بحسب ما أوضحت مراسلة العربية.نت.