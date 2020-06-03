برلماني: الغنوشي أكثر شخص مكروه لدى التونسيين

تزامناً مع انطلاق جلسة البرلمان التونسي من أجل النظر في إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قال النائب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني، إن "الغنوشي فشل في قيادة المؤسسة التشريعية وكان أداؤه مخيباً للآمال، حيث اكتفى بافتتاح الجلسات فقط".

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وعبر التبيني عن أسفه "من تولي أكثر شخص مكروه وغير مقبول لدى التونسيين رئاسة البرلمان".

كما أضاف: "من المؤسف أنه بعد 9 سنوات من الحراك التونسي وأكثر من 60 سنة على استقلال البلاد، يساءل الغنوشي من أجل العمالة والدفاع عن أجندات دول أجنبية على حساب مصلحة تونس والتونسيين".

إلى ذلك ذكر أنه لا ينتظر شيئاً من جلسة مساءلة رئيس البرلمان، مستبعداً أن يكون للمساءلة أي تداعيات سياسية على الغنوشي، لافتاً إلى أنه يدعم سحب الثقة منه وعزله من البرلمان.

يشار إلى أن جلسة البرلمان كانت انطلقت في وقت سابق، الأربعاء. وأفاد مراسل "العربية"، بتخلل الجلسة خلافات وسجالات بين عدد من النواب، ما أدى إلى رفع الجلسة من قبل الغنوشي ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع.