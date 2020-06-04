أردوغان يواصل عناده ويتعهد باستمرار دعم ميليشيات السراج

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا، مشيرا إلى أن الحل في ليبيا سياسي رغم ما يقدمه من دعم عسكري سري وعلني كبير لميليشيات حكومة الوفاق.

وذكر أردوغان يوم الخميس أن أنقرة ستزيد دعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وأنه لا حل للصراع هناك إلا بحل سياسي برعاية الأمم المتحدة.

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ومن ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا وليبيا ستعززان من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.

وتعهد الرئيس التركي بزيادة الدعم التركي لميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا.

وأضاف أن "السراج وحكومته اتخذا دائما موقفا إيجابيا حيال الحل السياسي، وسنعمل مع السراج في جميع المحافل الدولية لحل المشكلة في ليبيا على أساس الشرعية والعدل"، مؤكدا ضرورة ضمان وحدة الأراضي الليبية.

وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" قال أردوغان "اتفقت مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد شرق المتوسط.. قررنا أن نقوم بعمليات التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا".

وتابع أردوغان: "نهدف لتطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".