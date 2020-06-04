عبير موسي للغنوشي: قياداتكم مصنفة إرهابية عالميا

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسي، ليلة الأربعاء، في جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان التونسي".

موضوع يهمك أعلنت الإمارات، الأربعاء، رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من المجموع... الإمارات ترفع نسبة الموظفين بمقار العمل الحكومي إلى 50% الخليج العربي

وأضافت عبير موسي في جلسة جدلية ساخنة "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا"، وتابعت "كذبت على التونسيين أكثر من مرة".

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر موجهة كلامها لزعيم حركة النهضة أن "الاغتيالات السياسية رجعت مع دخولكم البلاد".

وتساءلت "كيف دخلت (الغنوشي) لتونس ولم تمثل أمام المحكمة رغم الأحكام ضدك؟".

إلى ذلك، قال الحزب الدستوري الحر الذي تترأسه موسي إن "الغنوشي وحركته أكبر خطر بالنسبة لنا على تونس".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

كان العديد من النواب في البرلمان التونسي تعهّدوا بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وقالت موسي في تصريحات سابقة إن "النواب أصبحوا مقتنعين بضرورة سحب الثقة من الغنوشي وبأن بقاءه على رأس السلطة التشريعية خطر على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الأمن القومي التونسي"، وفق تعبيرها.

كما بينت أن مطلب تنحية الغنوشي "لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب، بل أصبح مطلبا شعبيا، مشيرة إلى" أن أكثر من 150 ألف مواطن وقعوا الآن على عريضة سحب الثقة".

يشار إلى أن جلسة البرلمان كانت انطلقت في وقت سابق، الأربعاء، وتخللتها خلافات وسجالات بين عدد من النواب، ما أدى إلى رفعها من قبل الغنوشي ودعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع. ثم عادت واستؤنفت الجلسة بعد فترة.