الوفاق" تؤكد السيطرة على طرابلس.. وطائرات مسيرة تستهدف ترهونة

استهدفت طائرات مسيرة، اليوم الخميس، مواقع في مدينة ترهونة الليبية، حسب ما أكده مراسل قناتي "العربية" و"الحدث".

من جهتها، أعلنت تشكيلات حكومة الوفاق في ليبيا، اليوم الخميس، أنها باتت تسيطر بالكامل على العاصمة طرابلس.

ونقلت "قناة ليبيا الأحرار" الموالية لحكومة الوفاق عن المتحدث باسم قوات الوفاق قوله إنه تمت "السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس".

من جهتها نقلت وكالة "رويتز" للأنباء عن مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي قوله إن الجيش يستكمل انسحابه اليوم من أحياء عين زارة وأبو سليم وقصر بن غشير في طرابلس نحو بلدة قريبة من معقلها في ترهونة.

وكانت قوات الوفاق قد سيطرت أمس الأربعاء على المطار الرئيسي في طرابلس.

موضوع يهمك ذكر مراسل "العربية" و "الحدث" أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن انضمام فرقاطة يونانية إلى أسطول "إيريني" لتنفيذ حظر توريد... فرقاطة يونانية تنضم لـ"إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا المغرب العربي

يذكر أن التقدم الذي تقوده قوات الوفاق يأتي وسط دعم من ضربات تنفذها طائرات مسيرة تركية.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر قد أطلق حملة لاستعادة طرابلس في أبريل/نيسان 2019. لكن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تقدماً لقوات الوفاق الوطني بدعم من تركيا.

ومع ابتعاد المعارك عن طرابلس، يبدو أن الجولات القادمة للقتال ستركز على الأرجح على المناطق الواقعة جنوب وجنوب شرقي طرابلس حول غريان الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق وترهونة الخاضعة للجيش الوطني الليبي.

مصدر من الجيش الوطني الليبي قال ، الأربعاء، إن طائرات حربية نفذت عمليات قصف قرب غريان.

في سياق آخر، شهدت الجهود الدبلوماسية نشاطاً أمس الأربعاء مع توجه زعماء من الجانبين إلى الخارج لعقد اجتماعات.