نواب تونسيون يتهمون الغنوشي بالعمالة لتركيا وقطر

اتهم نواب تونسيون رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالعمالة لتركيا وقطر، وبتجاوز صلاحيات الرئيس في تونس، وذلك في جلسة مساءلته حول تحركاته الخارجية غير المعلنة.

وقبل ذلك كان البرلمان التونسي قد رفض المصادقة على لائحة لرفض التدخل الخارجي في ليبيا، بعد جلسة شهدت مشادات بين النواب واتهامات بتعطيل سيرها وانحراف عن مسارها وتهميش لمساءلات النواب فيها، ما تسبب في رفعها لأكثر من مرة.

ولاية تابعة للخلافة العثمانية

واتهم ثامر سعد، النائب عن الحزب الدستوري الحرّ، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بمحاولة إذلال تونس وجعلها ولاية تابعة للخلافة العثمانية.

وقال النائب عماد ولاد جبريل عن قلب تونس الكتلة الوطنية إن الغنوشي لديه سوابق في التحركات الخارجية بعيدة تماما عن البرلمان، من ضمنها ما أعلنه في مدغشقر حول صفقة القرن ومقابلة أردوغان بشأن الملف الليبي.

واتهم وليد جلاد النائب التونسي عن حزب تحيا تونس، اتهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتقسيم البرلمان التونسي وتقسيم الشارع التونسي بسبب سياساته.

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واعتبر الناب عن كتلة المستقبل عدنان إبراهيم لجوء البعض إلى المحور التركي القطري عار على التونسيين لشق وحد الصف الوطني.

واتهم النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتجاوز على صلاحيات رئيس الجمهورية، بهدف تنفيذ أجندات خارجية من خلال الاتصالات مع تركيا وقطر بعيدا عن الشعب التونسي ونوابه.

خائن وعميل

وقال النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني مخاطبا حركة النهضة داخل البرلمان إن هذا الشيخ مشيرا إلى راشد الغنوشي هو خائن وعميل، ولم يعد يليق بمجلس النواب... إنه عميل لقطر وتركيا.. وأثار هجوم التبيني غصب الغنوشي فأمر بإغلاق الميكروفون عن التبيني لقطع كلمته.

وأكد النائب التونسي مجدي بوذينة على التنسيق مع عدد كبير من البرلمانين لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، لأنه أصبح يمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومي التونسي والعربي

ومجددا يشهد البرلمان التونسي مشادة بين (النائب) عبير موسى ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قاطعها واقتطع وقتها للرد عليها، فأصرت عليه لإرجاع الوقت المحدد لها لتكمل سيل الاتهامات التي تواجهه بها، فيما يتعلق بتحركاته الخارجية.

وقالت عبير موسى إن وجود الغنوشي ومن يتبعه من تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا يعد خطأ في التاريخ التونسي.

من جهته، قال مجدي بوذينة النائب في البرلمان التونسي إن دولا أجنبية كشفت عن اتصالات سرية أجراها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مع تركيا وجماعة الإخوان في ليبيا.