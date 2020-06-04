"المرأة الحديدية".. تونسيون يحيّون جرأة موسي بوجه الغنوشي

رغم أن مداخلتها كانت في الساعات الأولى من فجر الخميس، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بالتعليقات المشيدة بتدخل رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، في الجلسة العامة المخصصة لمساءلة رئيس البرلمان وزعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي.

ووصف نشطاء عبر صفحات "فيسبوك" مداخلة موسي، التي اتهمت فيها الغنوشي بتنفيذ أجندة "الإخوان" في تونس والمنطقة، بـ"التاريخية"، مطلقين عليها لقب "المرأة الحديدية".

وعلّق الإعلامي الحبيب لسود على مداخلة موسي كاتباً: "عبير موسي امرأة بحجم وطن".

من جهته، دوّن الناشط السياسي ثامر إدريس: "تخطت عبير موسي جدران العزل التي راهن البعض عليها بتلاعبهم بعواطف الناس بغية الهيمنة فحطمت قوالبهم المحنطة وبعثت الروح في السياسي".

بدورها، قالت سناء العرفاوي في تدوينة عبر صفحتها في "فيسبوك": "انتصرت عبير على حساب أبناء قطر وتركيا. برافو".

من جهته، اعتبر الأستاذ الجامعي الصغير عميرة أن "عبير موسي امرأة حديدية سيذكرها التاريخ بأنها رفعت راية وطنها وانتصرت على الخونة".

كما علّق الأكاديمي جوهر الجموسي قائلاً: "ليلة سقوط راشد الغنوشي في البرلمان".

أما المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة، فأكد في تدوينته أن "الغنوشي تعرض لأكبر عملية ترذيل وإذلال في حياته".

في سياق متصل، قالت سميرة الدبابي: "برافو عبير وألف شكر على مواقفك وثباتك المشرف.. تونس بنسائها".

كما كتب كريم الحمروني: "برافو عبير موسي.. وشكراً على موقفك وجرأتك في البرلمان التونسي".

وعلى غراره، كتب نعيم المناعي: "كلمة حق برافو برافو برافو عبير موسي".