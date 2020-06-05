الرئيس التونسي: الحل بليبيا يجب أن يتم دون أي تدخل خارجي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية، الجمعة، أن تونس لن تكون جبهة خلفية لأي طرف وهي متمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا، داعيا إلى أن يكون الحل ليبياً- ليبياً دون أي تدخل خارجي.

موضوع يهمك استمراراً لتصريحاته المثيرة للجدل، قال المرشح الرئاسي ونائب الرئيس الأميركي السابق جوزيف بايدن جونيور متحدثاً إلى مجموعة... تصريحات جديدة مثيرة للجدل لجو بايدن أميركا