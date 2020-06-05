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الرئيس التونسي: الحل بليبيا يجب أن يتم دون أي تدخل خارجي

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية، الجمعة، أن تونس لن تكون جبهة خلفية لأي طرف وهي متمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا، داعيا إلى أن يكون الحل ليبياً- ليبياً دون أي تدخل خارجي.

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