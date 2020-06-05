تفاصيل الاتفاقية الجديدة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية

أكدت مصادر العربية والحدث أن تركيا وحكومة الوفاق وقعتا اتفاقيات جديدة، خاصة بزيادة القوات التركية في ليبيا وإنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع السلاح.

المصادر أوضحت أن الاتفاقيات شملت إنشاء مراكز لتأهيل وتدريب قوات الوفاق بشكل رسمي في طرابلس على أن تتكفل حكومة الوفاق برواتب الخبراء العسكريين الأتراك المكلفين بعمليات التدريب.

موضوع يهمك أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، الجمعة، بأن تشكيلات الوفاق بقيادة تركية اقتحمت مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس. وأضاف... بقيادة تركية.. تشكيلات الوفاق تدخل مدينة ترهونة المغرب العربي

في حين رفضت تركيا المقترحات الروسية الفرنسية بسحب قواتها العسكرية من ليبيا، وذلك للعودة للحل السياسي.

كما رفضت مقترحاً بتخفيض قواتها تدريجياً في ليبيا وأكدت استمرارها في إرسال قوات ومعدات عسكرية ودعم الوفاق.

هذا وتعمل حكومة الوفاق وتركيا حاليا على إنشاء ميناء بحري كبير بحماية تركية ويضم منطقتين تجارية حرة واقتصادية شاملة مع حكومة الوفاق، بالإضافة لإنشاء منطقة لصيانة السفن.

كما قررت شركات نفطة تركية إنشاء مقرات كبرى لها في العاصمة الليبية من جهتها تمسكت موسكو بسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وذلك بالتزامن مع عرض حكومة الوفاق الإفراج عن أي مواطنين روس تم القبض عليهم في طرابلس.

هذا وأوضحت مصادر الحدث أن عرض الإفراج يأتي مقابل أن يكون هناك تعاون اقتصادي وسياسي خلال الفترة المقبلة.