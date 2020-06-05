لقاء بين حفتر وعقيلة صالح برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر

أكدت مصادر لقناتي "العربية" والحدث انعقاد لقاء اليوم الجمعة، بين قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح برعاية مصرية.

موضوع يهمك قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، اليوم الجمعة، إن بلادها مستعدة لتقديم... ميركل للسراج: يجب إجراء محادثات سياسية إلى جانب العسكرية المغرب العربي

وبحسب المصادر، هدف اللقاء "لتقريب وجهات النظر ووضع رؤية موحدة للصف الليبي لمنع أي اختراق للمؤسسات الليبية، بالإضافة لسعيه لتوحيد الصفوف".

وناقش المسؤولان خلال اللقاء مبادرة عقيلة صالح بشأن الوضع في ليبيا.

وأكدت المصادر أن "مصر ترعى الملف الليبي للحفاظ على ليبيا من التقسيم"، مشدداً على أن القاهرة "لن تسمح بمحاولات تقسيم الشعب الليبي".

وأضافت المصادر أن "مصر تعمل على دعم الشعب الليبي وستعمل على توحيد الصف الليبي ضد المرتزقة وضد الميلشيات المسلحة".

وشددت المصادر على أن "موقف مصر ثابت حول ضرورة سحب الميلشيات المسلحة من ليبيا فوراً دون أي شروط أو قيود".

في المقابل، ذكرت مصادر أخرى لقناتي "العربية" و"الحدث" أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج غادر أنقرة متوجهاً إلى طرابلس.

ودعا السراج إلى اجتماع لغرف عمليات الوفاق العسكرية للتشاور حول المباحثات القادمة.