موسكو: إرهابيو "النصرة" يقاتلون إلى جانب الوفاق بليبيا

أكدت الخارجية الروسية مشاركة إرهابيين سوريين في القتال في صفوف الجماعات المسلحة في ليبيا، بحسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن زاخاروفا قولها إن موسكو تشعر بالقلق من مستجدات الوضع في غرب ليبيا، و"ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة على أيدي ميليشيات مسلحة".

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الخارجية الروسية قالت إن ميليشيات الوفاق تضم في صفوفها مسلحين نقلوا من سوريا وبينهم "عناصر من جبهة النصرة المدرجة من قبل مجلس الأمن الدولي على قائمة التنظيمات الإرهابية، والتي تنشط تحت مسمى هيئة تحرير الشام".

موضوع يهمك أفاد الجيش الليبي، الجمعة، أنه أسقط مسيرة ليبية قرب بني وليد،في حين أعلنت القيادةُ العامة للقوات المسلحة الليبية أنها... ليبيا.. إعادة تمركز الجيش خارج طرابلس وإسقاط مسيرة تركية المغرب العربي

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن مقاتلات الجيش الوطني الليبي استهدفت مخازن للذخيرة ورتلا لميليشيا الوفاق في محور بوقرين شرق مصراتة.

وقبل ذلك، أسقط الجيش الوطني مُسيرة تركية قرب بني وليد غرب البلاد، كما سيطر على منطقة السبيعة جنوب طرابلس، واستعاد منطقة سوق الخميس في ضواحي مدينة ترهونة من ميليشيات الوفاق.

ومن جهته، ذكر الجيش الوطني إن قواته سيطرت على قرية فم ملغة غرب ترهونة.