ميركل للسراج: يجب إجراء محادثات سياسية إلى جانب العسكرية

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، اليوم الجمعة، إن بلادها مستعدة لتقديم دعم للمحادثات السياسية.

وأضافت ميركل للسراج قائلة يجب إجراء محادثات سياسية إلى جانب العسكرية التي استؤنقت.

ميدانيا أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، الجمعة، بأن تشكيلات الوفاق بقيادة تركية اقتحمت مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس. وأضاف أن تشكيلات الوفاق دخلت ترهونة تحت غطاء من "المسيرات" التركية، من 3 محاور، باستخدام أسلحة متطورة حصلت عليها من تركيا.

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وكانت قوات الوفاق أعلنت استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس. وتبعد ترهونة حوالي 95 كيلومترا من العاصمة، وهي تعد بوابة رئيسية للدخول إلى طرابلس.

وفي وقت سابق، خرج المئات من سكان مدينة ترهونه الليبية للتصدي لما وصفوه بالاحتلال التركي لمدينتهم، ولصد هجوم قوات الوفاق المدعومة بمرتزقةٍ سوريين وقوات تركية.

وكان الجيش الوطني الليبي أكد في وقت سابق أنه أسقط مسيرة ليبية قرب بني وليد، في حين أعلنت القيادةُ العامة للقوات المسلحة الليبية أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج العاصمة طرابلس، مع شرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار.

وأفادت القيادة العامة للجيش باسئناف العمليات وتعليق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار، في حال عدم التزام الطرف الآخر.