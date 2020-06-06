شاهد.. مقاتلو الوفاق يشكرون أردوغان ويقرّون بدعم تركيا

أقرّت قوات الوفاق في ليبيا بقيادة تركيا للمعارك والعمليات العسكرية ضد الجيش الليبي، بدعم من كافة أسلحتها الجوية والبرية والبحرية، وهو ما أسهم في تغيير موازين القوى على الأرض.

ووجه مقاتلو الوفاق الشكر لتركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان، على دعمهم لهم للسيطرة على مدينة ترهونة، آخر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا.

موضوع يهمك أرسل الجيش الوطني الليبي تعزيزات عسكرية من بنغازي إلى سرت لوقف هجمات تشكيلات تابعة للوفاق تقودها تركيا، وفق ما أعلنت... الجيش الليبي يرسل تعزيزات من بنغازي إلى سرت لصد الوفاق المغرب العربي

وظهر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، أفراد قوات الوفاق وسط مدينة ترهونة، يحتفلون بسيطرتهم عليها ويطلقون النار في الهواء، حيث قال أحدهم: "من داخل ترهونة شكرا تركيا، شكرا أردوغان، من لا يشكر الناس لا يشكر الله".

ويتماهى ذلك مع تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أقر فيها بقيادة قوات تركية لميليشيات الوفاق في السيطرة على مدينة ترهونة، حيث وجه أمس الجمعة الشكر للجنود الأتراك بعد دخول الوفاق للمدينة التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 90 كم.