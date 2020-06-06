الجيش الليبي يرسل تعزيزات من بنغازي إلى سرت لصد الوفاق

أرسل الجيش الوطني الليبي تعزيزات عسكرية من بنغازي إلى سرت لوقف هجمات تشكيلات تابعة للوفاق تقودها تركيا، وفق ما أعلنت مصادر الجيش، الذي بث صورا لتلك التعزيزات.

ويأتي ذلك بعد غارات جوية لطيران الجيش الوطني أجبرت، كما ذكرت المصادر نفسُها، القوات المهاجمة على التراجع عن سرت بنحو 30 كيلومتراً.

إلى ذلك قال الجيش الليبي، في وقت سابق السبت، إن قواته الجوية قصفت رتلاً عسكرياً تابعاً لميليشيات قوات الوفاق بمنطقة أبوقرين جنوب مدينة مصراتة.

وأوضح في بيان أنه نفذ غارات جوية على تمركزات ومواقع الميليشيات، وقصف رتلاً عسكرياً في وادي بي جنوب أبوقرين.

وتزامن هذا القصف، مع بدء تحرك قوات الوفاق المتمركزة شرق مدينة مصراتة في إطار عملية عسكرية أطلقتها الوفاق، السبت، تحت اسم "دروب النصر"، وتستهدف إعادة السيطرة على مدينتي سرت والجفرة، الواقعتين وسط ليبيا والقريبتين من الحقول النفطية.

هذا وتدور معارك منذ أشهر بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق على مناطق القداحية والهيشة والوشكة وأبوقرين شرق مدينة مصراتة، بينما بدأت "قوة حماية وتأمين سرت" وأغلب عناصرها من مدينة مصراتة، حشد قواتها للمشاركة في العملية العسكرية الجديدة التي أطلقتها الوفاق اليوم، وأعلنت أنّها سترمي بكامل قوتها لإعادة السيطرة على مدينة سرت التي طردت منها منذ مطلع العام الحالي من قبل قوات الجيش الليبي.

وتنبئ هذه المؤشرات بتصعيد عسكري محتمل وسط ليبيا وصدام مسلّح بين قوات الوفاق والجيش الليبي، رغم المساعي الدولية لدفع الطرفين للعودة إلى المسار السياسي واستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

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وفي وقت سابق أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن تشكيلات الوفاق تتقدم باتجاه منطقة الوشكة غرب سرت بغطاء جوي تركي.

وأفادت مصادر متطابقة أن الطيران التركي المسيّر قصف الليلة الماضية مجموعة من السيارات لأسر نازحة من مدينة ترهونة، جنوب مدينة سرت.

وأضافت المصادر أن القصف راح ضحيته أفراد أسرتين نازحتين، بالإضافة إلى أحد شباب مدينة سرت، الذين كانوا يقدمون المساعدات للنازحين.

فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن مسيرة تركية استهدفت مواقع عسكرية للجيش الوطني في بوابة 70 جنوب مدينة سرت.

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يأتي هذا فيما زعمت ميليشيات الوفاق، بقيادة تركيا أن "طائراتها" نفّذت 5 ضربات جنوب سرت استهدفت آليات للجيش الوطني الليبي.

كما ادعت ميليشيات الوفاق أن أعيان مدينة سرت عرضوا تسليم المدينة، تزامناً مع انسحاب وحدات الجيش الوطني، بحسب تعبيرها.

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وكانت تشكيلات تابعة لميليشيات الوفاق تمكنت بقيادة تركيا من دخول مدينة بني وليد شمال غربي البلاد والتقدم باتجاه مطارها بعد غارات جوية، وذلك في أعقاب إعلان ميليشيات الوفاق دخولها مدينة ترهونة، آخر معقل رئيسي للجيش الوطني الليبي قرب طرابلس.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن ميليشيات الوفاق بقيادة قوات تركية دخلت ترهونة من 3 محاور وتحت غطاء طيران مسيّر مصدره أنقرة، التي أرسلت أسلحة نوعية لحكومة فايز السراج.

هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك ضغوطاً دولية كبيرة تمارس على الجيش الوطني وقد طُلب منه التراجع 60 كيلومتراً عن حدود طرابلس.

وذكّر المسماري في مؤتمر صحافي أن ما قام به السراج مع تركيا يعد انتهاكاً لسيادة ليبيا.