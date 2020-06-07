نائب ليبي: أردوغان وراء ما تحقّق لقوات الوفاق

قال النائب بالبرلمان الليبي، جبريل اوحيدة، إن التطورات الميدانية الأخيرة التي تشهدها ليبيا أظهرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو القائد الفعلي للعمليات العسكرية لقوات الوفاق ضد الجيش الليبي، ويعود له الفضل في الانتصارات الأخيرة التي حققتها غربي ليبيا.

وأشار اوحيدة، في تصريح لـ"العربية.نت"، إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، "ماهو إلاّ أداة تستخدمها تركيا لشرعنة تدخلها في ليبيا، وواجهة لتنظيم الإخوان المسلمين وعصاباتهم في الغرب الليبي للاستمرار في السلطة"، مشيرا إلى أن "مشروعهم التوّسعي أكبر من أن يقوده السراج الذي سيعملون على إزاحته بعد انتهاء مهمته".

وأعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة أطلق عليها "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.

وقال في مؤتمر صحافي، السبت، مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المبادرة، تتضمن وقف النار، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

وحذّر النائب البرلماني من الاستهانة بالإخوان في ليبيا، الذين يتخوفون من أيّ اتفاق بين السراج وقائد الجيش الليبيالجنرال خليفة حفتر لتقاسم النفوذ في ليبيا ينهي أحلامهم، وخاصة بعد تعزيز موقفهم بإيجاد ذريعة للدخول العسكري المباشر لتركيا في ليبيا من أجل فرض مشروعهم بقوّة السلاح.

وأكد حفتر أن الجيش الليبي يعمل على استعادة الدولة الليبيية من براثن الميليشيات وطرد المستعمرين الأتراك.

وقال، في كلمته خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، إن الجيش الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك، مؤكداً أن تركيا تؤجج الصراع في البلاد وتخلق حالة من الاستقطاب.

وبخصوص الزيارة الاخيرة التي أداها فايز السراج إلى تركيا والتقى خلالها بالرئيس أردوغان، لم يستبعد اوحيدة عقد السراج صفقات جديدة مع اردوغان باسم الدولة الليبية وعلى حساب مصلحة الليبين وتقديمه تنازلات جديدة، تضاف إلى الاتفاق الأمني البحري الذي وقعاه قبل أشهر، دون أيّ شرعية قانونية.