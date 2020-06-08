أردوغان: نسعى للسيطرة على سرت والجفرة في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تقود قواته معارك الوفاق ضد الجيش الليبي في مقابلة مع قناة تي.آر.تي عربي "نسعى للسيطرة على سرت والجفرة".

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وأضاف أردوغان الذي يتدخل في الشأن الليبي رغم توقيعه على مسار برلين الذي يقضي بعدم التدخل الخارجي في ليبيا أن تركيا لديها اتفاق مع حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن حدود البحر المتوسط واضحة وصريحة.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده تمتلك الآن سفنا للتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأسود.

"تركيا تنتهك سيادة ليبيا"

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الاثنين، أن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين، مشيراً إلى أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لانتهاك سيادة ليبيا.

كما أكد أن الميليشيات انتهكت حرمة المواطنيين، مشيداً بجهود الليبيين في مساعدة النازحين في البلاد.

مطالبات بالتحقيق في جرائم حرب

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت طالبت الأحد الماضي حكومة طرابلس بـ"إجراء تحقيق سريع ونزيه" في جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومرتزقة سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها في مدينتي الأصابعة وترهونة غرب البلاد.

إلى ذلك، تواصل تركيا في نقل "المرتزقة" والمقاتلين السوريين إلى ليبيا، من أجل القتال إلى جانب فصائل الوفاق في وجه الجيش الليبي، على الرغم من الإدانات الصادرة من عدة دول، وعلى الرغم من توقيعها اتفاقاً دولياً يقضي بعدم التدخل في الشؤون الليبية في برلين مطلع العام الحالي.

يذكر أن الجيش الليبي كان نشر عدة مرات تسجيلات لمقاتلين سوريين ألقي القبض عليهم في ليبيا، واعترفوا بأنهم جاؤوا للقتال بعد أن أغرتهم أنقرة بالمال، لكنهم أكدوا أنهم تعرضوا لعملية خداع.