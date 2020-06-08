"درون" تركيا تخرق سرت.. النار تسابق التهدئة في ليبيا

على الرغم من الدعوات الدولية للعودة إلى المفاوضات ووقف النار الفوري، وآخرها الصادر اليوم الاثنين عن الاتحاد الأوروبي، خرقت طائرة مسيرة تركية سماء وادي جارف غرب مدينة سرت.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك إسقاط طائرة تركية مسيرة في وادي جارف، كانت تحاول استهداف مواقع لوحدات الجيش الليبي.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية/ الحدث بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى سرت لدعم محور شرق مصراتة

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ولاحقا، دمر طيران الجيش الليبي مجموعة عربات عسكرية كانت تتحرك قرب محور شرق مصراتة في أول خرق واضح لهدوء الساعات الماضية.

دعوات لاستئناف الحوار

يأتي هذا بالتزامن مع تقاطر الدعوات الدولية إلى التهدئة واستئناف مفاوضات اللجنة العسكرية (5+5) التي تم الاتفاق عليها فى مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير الماضي.

ففي وقت سابق الاثنين دعا الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا والعودة إلى طاولة المباحثات. وقال المتحدث الرسمي الأوروبي: "ننظر بإيجابية لأي مبادرة من شأنها دعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا".

كما شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، في بيان، إثر اتصال أمس مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة على ضرورة مشاركة جادة من كلا الجانبين في محادثات 5 + 5 تحت رعاية البعثة الأممية، والتي تهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن مبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا يجب أن تكون المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل البلاد.

كما وصفت موسكو المقترحات التي طرحتها القاهرة بأنها شاملة وذكرت أنها يمكن أن تكون بمثابة أساس لمفاوضات طال انتظارها بين الطرفين المتناحرين في ليبيا.

"إعلان القاهرة"

يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة.

وجاءت المبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة"، داعية إلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ووقف النار اعتباراً من اليوم الاثنين 8 يونيو/حزيران.