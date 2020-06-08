"شباب تونس ينتفض ضد الإخوان".. دعوة للاعتصام

تحت عنوان " شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم"، أعلنت تنسيقيات "حراك 14 جوان" المحسوبة على الرئيس، قيس سعيد، أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق اليوم الاثنين، تكشف فيه عن الخطوات المرتقبة وأهداف الاعتصام، الذي تعتزم تنفيذه الأحد المقبل أمام البرلمان.

وأوضح هذا الحراك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الأحد أنه قرر تنفيذ اعتصام ثانوي أمام مقر حركة النهضة، وأمام مقرات محافظات البلاد، إضافة إلى الاعتصام الرئيسي في ساحة باردو، مقر البرلمان التونسي، مؤكداً أن كل تلك التحركات ستكون تحت عنوان "شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم".

موضوع يهمك حاملة طفلها سقطت أرضاً هامدة، لينتشر خبر مأساتها في لبنان موثقاً بفيديو يخطف الأنفاس.ففي أحد شوارع مخيم شاتيلا في بيروت،... شاهد رصاصة تسقط أماً أرضاً وطفلها بين يديها سوشيال ميديا

إسقاط حكم الإخوان

كما أكد أن تحركاته صادرة عن إرادة الشباب بهدف تكوين جبهة إنقاذ وطني تسعى إلى إسقاط حكم الإخوان وحل البرلمان، وذلك عبر تعديل القانون الانتخابي وتكوين جبهة بـ109 نواب من مختلف الكتل البرلمانية، تكون مسنودة من داخل البرلمان وخارجه، وفق ما ورد في صفحتهم الرسمية.

يذكر أن عدة أصوات كانت تعالت منذ مايو الماضي، مطالبة بمحاسبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء سياسته الخارجية، التي اعتبرت تخطيا للدستور، وتعديا على الصلاحيات الرئاسية، كما طالب البعض بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس، قيس سعيد، ورئيس البرلمان من جهة، وتعمق الخلافات بين مكونات حكومة إلياس الفخفاخ من جهة أخرى.