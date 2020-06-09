النواب الليبي يدعم اتفاقية ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان

أعلن مجلس النواب الليبي دعمه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان، وطالب بانضمام ليبيا إليها.

وحسب صحيفة "المرصد" الليبية على "تويتر"، فإن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي أكدت دعمها للاتفاقية المذكورة التي وُقعت اليوم الثلاثاء.

وطالبت اللجنة بالانضمام للاتفاقية كونها "إطارا عادلا" لترسيم الحدود بين دول المنطقة المتوسطية.

ويأتي موقف مجلس النواب الليبي على خلفية انتهاك تركيا لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية البحريةفي شرق البحر المتوسط.

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ووقعت تركيا مذكرة تفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة أخرى بشأن التعاون الأمني والعسكري، مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

واعتبرت قوى ليبية ودول جوار أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتُقوض الاستقرار الإقليمي.