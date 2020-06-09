بوتين وميركل يدعوان لوقف القتال في ليبيا وإطلاق مفاوضات

عبّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما من تصاعد القتال في ليبيا.

وبحسب الرئاسة الروسية (الكرملين) دعا المسؤولان إلى وقف القتال في ليبيا وإلى إطلاق مفاوضات لحل الأزمة.

كما ذكر الكرملين في بيان اليوم أن بوتين وميركل بحثا في اتصال هاتفي الأزمة الإنسانية في سوريا. وقال الكرملين إن بوتين وميركل أبديا أيضاً دعمهما للمحادثات الرباعية بشأن الصراع في شرق أوكرانيا.

موضوع يهمك جدد مجلس الوزراء السعودية اليوم الثلاثاء ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف... السعودية تدعو الأطراف الليبية للوقف الفوري لإطلاق النار السعودية

وبالعودة للشأن الليبي، أكد السفير الأميركي لدى طرابلس، ريتشارد نورلاند، تزايد فرص إجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة بين الأطراف الليبية، مرجّحاً إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا قريباً.

يذكر أن مقاتلي الوفاق يواصلون حملتهم العسكرية، رغم العرض لوقف إطلاق النار الذي قدمته مصر مطلع الأسبوع مصر.

العرض المصري، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، كان ينص على وقف لإطلاق النار ابتداء من أمس الاثنين. وقد قبله قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وكذلك عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي.

لكن الميليشيات التي تقاتل مع حكومة الوفاق رفضت عرض الهدنة المصري، وبدلاً من ذلك دفعت باتجاه الشرق للاستيلاء على مدينة سرت الساحلية.