تونس.. انتشال 20 جثة لمهاجرين غرقوا خلال رحلتهم لإيطاليا

انتشلت قوات خفر السواحل التونسي ما لا يقل عن 20 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد، حسب ما أكده مسؤول تونسي اليوم الثلاثاء لوكالة "رويترز".

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس مراد التركي لوكالة "فرانس برس" إن صيادين عثروا صباح الثلاثاء على جثث طافية في مياه سواحل جزيرة قرقنة وأعلموا السلطات المحلية بذلك.

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وتم انتشال الجثث قبالة سواحل صفاقس بعد غرق المركب الذي كان يقل 53 مهاجراً شاركوا في رحلة انطلقت نهاية الأسبوع الماضي باتجاه السواحل الإيطالية.

وتبحث وحدات حرس السواحل والجيش عن المزيد من الأشخاص المفقودين.

وتعود الجثث لأفارقة من جنوب الصحراء، ويجري البحث عن آخرين بالاستعانة بغواصين وبمساعدة قوات بحرية من الجيش التونسي.

وأفادت السلطات أن قارب المهاجرين انطلق ليل الخميس الجمعة من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه ايطاليا، بحسب التركي.

وتجرى تحاليل الحمض النووي للجثث التي تم نقلها إلى براد أحد المستشفيات، كما فتحت السلطات القضائية تحقيقا، لمعرفة ملابسات الحادث ومن قام بتنظيم الرحلة غير القانونية.

وفي العام الماضي غرق 86 مهاجراً قبالة تونس بعد انقلاب مركبهم، الذي انطلق باتجاه أوروبا قادماً من ليبيا في واحدة من أسوأ هذه الحوادث في تونس.

وارتفع عدد الرحلات المنظمة بصفة غير قانونية انطلاقاً من السواحل التونسية بنسبة 156% في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ونهاية نيسان/أبريل بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، على ما أفاد فانسن كوشتال موفد المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكالة فرانس برس في ايار/مايو الفائت.