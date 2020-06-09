داخلية الوفاق تقر بارتكاب عناصرها انتهاكات في ترهونة

أقرت حكومة الوفاق لأول مرة بحدوث انتهاكات في مدينة ترهونة الليبية. وقال وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشآغا، إن ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية في حكومة الوفاق يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت قناة ليبيا الأحرار.

وندد رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان التي جرت على أيدي الميليشيات المدعومة من تركيا، بعد دخولها مدن المنطقة الغربية، مستنكراً ما حصل على أيديها من خراب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة هناك.

رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، من جهته، قال في مقابلة حصرية مع قناة "الحدث"، إن أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة، ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل.

يأتي ذلك فيما أكد الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، بأن الجيش سينتهج استراتيجية جديدة لدخول العاصمة الليبية طرابلس، تعتمد على التمهيد الناري من خلال المدفعية والطيران الحربي.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في مقابلة تلفزيونية، إن العمليات العسكرية في مدينة سرت الليبية مهمة وحساسة، بسبب وجود آبار النفط والغاز، وإن قوات بلاده تسعى للسيطرة على مدينتي سرت والجُفرة الليبيتين.

وأضاف أردوغان أن ما سمّاها النجاحات التي حققتها حكومة فايز السراج، جعلت روسيا تبدي انزعاجها.

وقال إنه بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، هاتفياً التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية. وشدد على أن الولايات المتحدة تتابع الوضع في ليبيا عن كثب.

وقال إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة إلى تركيا بعد الاتصال مع ترمب، وإنه ستكون هناك خطوات أخرى مقبلة، مثل الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما يتعلق بشرق المتوسط قال أردوغان إن بلاده لديها اتفاق مع حكومة الوفاق، وإن لديها الآن سفناً للتنقيب في البحر المتوسط.