برلماني ليبي: أردوغان يتدخل بشكل سافر في شؤوننا

أكد النائب بالبرلمان الليبي مصباح اوحيدة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح يتدخل بشكل سافر في ليبيا، مشددا على أن الليبيين سيحاربون مرتزقته بكل قوّة.

وجاء ذلك ردّا على تصريحات لأردوغان، أكد فيها أنّ بلاده ستستمر في دعم حكومة الوفاق عسكريا وسياسيا، ولمّح فيها إلى هجوم مرتقب على مدينة سرت الاستراتيجية، مفتاح الوصول لمنطقة الهلال النفطي، تزامنا مع تحرك فرقاطة تركية عسكرية نحو المياه الإقليمية الليبية، لدعم قوات الوفاق المرابطة في ضواحي سرت استعدادا للهجوم عليها.

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وأضاف أوحيدة في تصريح لـ "العربية.نت"، أن المرحلة القادمة في ليبيا يجب أن تكون سياسية وليست عسكرية، إذ لابد من استئناف الحوار السياسي استنادا الى الاتفاق السياسي وتعديله بما يتيح إمكانية تطبيقه، وخاصة فيما يتعلق بتقليص المجلس الرئاسي لرئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، والعمل على الترتيبات الامنية في الاتفاق السياسي، وصولا إلى حل الميليشيات المسلحة وإعادة تأهيلها ودمجها داخل الموسسات المدنية والأمنية حسب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وتماشيا مع مخرجات مؤتمر برلين.